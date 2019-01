Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano ha commentato la possibile trattativa con la Juventus per Bruno Alves: "Spero che Chiellini non si sia fatto niente, non facciamo mercato sulle disgrazie altrui. Bruno Alves Il 30 gennaio non va da nessuna parte. Era l'acquisto a cui tenevo più di tutti e sono contento che si parli di lui, dimostra 24-25 anni ed è un grande professionista".

RINNOVO - "È un professionista, già stiamo parlando del rinnovo e anzi dobbiamo solo scriverlo. Non faccio certo il rinnovo per mandarlo in prestito, il 30 di gennaio è impensabile".