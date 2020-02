Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida con il Sassuolo: "Non ci dobbiamo fare distogliere dalla gara di domenica o dal caso Gervinho. Dobbiamo stare tranquilli, Gervinho ha chiesto scusa. Ha sbagliato a non venire all'allenamento, ma quando si è professionisti bisogna rispettare tutti i compagni, soprattutto in un gioco di squadra".