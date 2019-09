Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla a Tv Parma di Karamoh: "Dobbiamo salvaguardalo. Ma allo stesso tempo non possiamo perdere il gruppo sacrificandolo per un singolo, non è giusto. Il calcio non è uno contro uno, ma è gioco di squadra e deve essere fondamentale il rispetto del gruppo e delle regole imposte. Karamoh è componente della squadra, è stato multato e ripreso. D’Aversa è stato bravo. Si sentiva dire: “Perché non gioca Karamoh?”. Un motivo c’era se non giocava. Lui è giovane, è arrivato in un gruppo nuovo che lo accoglie e sta vicino al giocatore. Adesso dipende tutto da lui".