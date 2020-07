Daniele Faggiano, ds del Parma, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "Inglese è il nostro primo acquisto per la prossima stagione. Siamo contenti per il ragazzo, ha sofferto e ha lavorato duro per rientrare. Ha fatto di tutto per esserci. La partita di Bologna è stata emblematica, sono entrati Grassi e Inglese e hanno cambiato il match. Col rientro degli infortunati vuol dire che l'anno prossimo non compreremo più nessuno (ride, ndr)".



KULUSEVSKI E GERVINHO - "Fa piacere che i nostri giocatori siano ricercati, che Kulusevski vada alla Juventus, vuol dire che abbiamo fatto bene. Ha deciso di restare lui fino al termine della stagione. Gervinho-Benevento? Il mercato deve aspettare, inizia il due settembre, mi infastidisce parlarne oggi".