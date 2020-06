Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato nel prepartita della sfida contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport.



AMBIZIONI - "Per noi è un test per cercare di sapere come stiamo atleticamente per queste ultime partite. Stiamo andando avanti, i ragazzi lavorano bene e siamo tutti contenti. Abbiamo iniziato con 4 punti e un bel gioco, ma oggi è un test importante ma per capire le nostre potenzialità, non per il salto di qualità".



LA ROMA? - "Vicino alla roma? Mai, io qui sto bene. C'è un clima positivo che vogliamo dare io, l'allenatore e i dirigenti".