Daniele, direttore sportivo del Parma, ha così parlato a Lazionews.eu del possibile arrivo di Martin: “Nessuna divergenza sull’ingaggio (che alla Lazio si aggira intorno a 1,2 milioni di euro NdR), al momento stiamo facendo delle valutazioni per il calciatore. Non è stata presentata alcuna offerta ufficiale alla Lazio”. Spazio anche a una considerazione su Mattia Sprocati, con l'Hellas Verona in pressing al prospetto laziale in prestito ai ducali: “Sprocati vuole lasciare il Parma? Non è vero nulla: il calciatore non si sposta".