Tra campo e mercato, il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato nel pre partita della prima di campionato tra i gialloblù e la Juventus: "Per Pezzella mancano solo le firme - spiega a Sky Sport - non diciamo che è un nostro giocatore solo per rispetto dell'Udinese. Conti? Penso proprio che non arriverà".



CONFERME - Volti nuovi ma non solo, il Parma riparte da due certezze: "Gervinho e Inglese volevano rimanere qui. L'anno scorso puntavamo su loro due e quando non ci sono stati a causa degli infortuni si è sentita la loro mancanza".