Certe volte il destino, soprattutto nel mondo del calcio, regala incredibili coincidenze e avvenimenti. Giancarlo Antognoni è una bandiera della Fiorentina, direttore tecnico della squadra viola e campione del Mondo '82 con la squadra allenata da Bearzot, e fin qui niente di strano, se non fosse che da oggi e nel futuro, in Serie A ci potrebbe essere un nuovo Antognoni.



ANTOGNONI- Si tratta di Nicola, classe 2004, ovvero precisamente 50 anni in più giovane del più famoso Giancarlo. Il caso ha inoltre voluto che i due nascessero a pochi chilometri di distanza, visto che entrambi sono originari della provincia di Perugia. Il giovane Antognoni è salito alla ribalta della cronaca visto il suo precoce trasferimento, essendo stato acquistato dal Parma, che ha visto in lui le giuste qualità, dopo una stagione da 11 reti con l'Under15 della Ternana. Il futuro di Nicola è ancora tutto da scrivere, ma il mondo del calcio italiano si augura di poter abbracciare un nuovo ragazzo che "gioca guardando le stelle".