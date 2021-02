Il mercato del Parma non si è fermato con la chiusura della sessione invernale, i ducali sono pronti ad accogliere nuovamente Graziano Pellè. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, domani l'ex attaccante dello Shandong Luneng sosterrà le visite mediche con il club emiliano.



ACCORDO - Sarà l'ultimo passo prima della firma del contratto, che legherà Pellè al Parma fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Ultimi passaggi burocratici, il centravanti è pronto per la sua seconda avventura al Tardini.