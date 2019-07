Frenata del Parma per Camillo Ciano. Il club gialloblù ha quasi trovato l'accordo con il Frosinone sulla base di 2,5 milioni di euro compresi bonus e in mano ha già il sì del giocatore. A rallentare la trattativa è l'abbondanza di attaccanti a disposizione di D'Aversa. Tanti, troppi. Prima di chiudere per Ciano, il Parma deve alleggerire il reparto: i giocatori in uscita sono Mattia Sprocati (che ancora non ha chiuso con il Verona) e Luca Siligardi.