Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, parla dopo il pareggio col Chievo: "Sicuramente c'è grosso rammarico, perché volevamo vincere. Penso che avremmo meritato i tre punti, però a volte le partite non vanno come vorremmo. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, quindi l'importante è non perdere con quelle dietro. Ci mancano 19 punti per raggiungere la salvezza".