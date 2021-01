Di seguito il report dell'allenamento del Parma:



Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. I crociati scesi in campo ieri contro l’Atalanta hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da esercizi tecnici e lavori sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.



Gervinho, Alberto Grassi e Yordan Osorio hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Terapie per Simone Iacoponi e Juraj Kucka. Riccardo Gagliolo e Yann Karamoh, nella giornata di domani, svolgeranno accertamenti per valutare l’entità dei problemi fisici riscontrati durante la gara contro l’Atalanta.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.