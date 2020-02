Parma-Gervinho, ora torna il sereno: l'ivoriano torna in gruppo dopo due settimane. L'ex Lille e Roma era stato escluso ufficialmente dal club crociato dopo ripetute assenze agli allenamenti, legate a un addio solo sfiorato a tra fine gennaio e inizio febbraio: prima il trasferimento sfiorato all'Al Sadd, poi le altre operazioni fallite come l'MLS. Da lì le dure reprimenda pubbliche della dirigenza parmigiana e l'esclusione, ma ora il caso sembra rientrato.



TORNA IN GRUPPO - Gervinho infatti ha fatto un passo indietro, si è scusato con la squadra che questa mattina, nell'allenamento di giornata, lo ha riaccolto in gruppo, mettendo fine così all'esclusione dalla rosa delle ultime due settimane. Roberto D'Aversa può dunque tornare a contare sull'esterno offensivo e non è da escludere che possa essere già convocato per il derby con il Sassuolo. Il Parma ritrova Gervinho, un'arma in più per il finale di stagione.