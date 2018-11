Ritorno da sogno in Italia per Gervinho. Dopo i due anni e mezzo passati in Cina, all'Hebei China Fortune, l'ex esterno della Roma si è trasferito al Parma, con cui nelle prime otto presenze ha già messo a segno quattro gol. Ecco le parole dell'attaccante ivoriano al Corriere dello Sport: "L'Italia mi è mancata tanto, troppo. Appena ho saputo che sarei potuto tornare, ho detto no alle altre offerte. Ho trovato il calcio italiano più competitivo e migliore tecnicamente. Chi vince? La Juve. Il miglior Gervinho deve ancora materializzarsi, ho un contratto fino al 2021 che vorrei rispettare, qui sto benissimo".



SU ROMA E GARCIA - "Lasciare Roma non è stato facile, è una delle più belle città al mondo. Magica, anche se ho visto una sola volta il Colosseo. Sfuggivo all'affetto dei tifosi, mi faceva piacere ma sono riservato. Mi sono tenuto in contatto con Nainggolan e mi manca il ristorante 'La locanda': carbonara da favola. Chi è stato Garcia per me? Un padre, rapporto stupendo. È stato fondamentale per la mia crescita, nessun altro allenatore sarà legato a me come lui".