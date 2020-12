Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta di allenamento. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. Nel pomeriggio, invece, esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico e da una partita in porzione ridotta del campo.



Vincent Laurini e Matteo Scozzarella hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella.



Gervinho, non ancora rientrato in sede, sta proseguendo, d’accordo con la Società e in contatto con lo staff sanitario del Parma, le cure per recuperare dalla recente distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Yordan Osorio è rientrato a Collecchio nella giornata di oggi e svolgerà nelle prossime ore il tampone di controllo per, successivamente, aggregarsi ai compagni.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.