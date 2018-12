Il Parma è alla ricerca di un centrocampista che possa riempire il vuoto lasciato da Grassi, per il quale l'infortunio è più serio del previsto. Il direttore sportivo ha messo nel mirino Chibsah del Frosinone, ma c'è stata la possibilità di rivedere in Italia un ex Inter e Juve.



Come scrive il Corriere dello Sport, Hernanes, attualmente all'Hebei Fortune, è stato proposto al Parma: la risposta di Faggiano, però, è stata negativa; il brasiliano non ha scaldato i cuori della dirigenza ducale.