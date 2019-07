Il nuovo acquisto del Parma Hernani si presenta in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere qui, so bene lo sforzo che ha fatto la società per portarmi qui in Italia e farò di tutto per ripagarli e farmi valere. Il Parma ha una grande storia, farò tutto il possibile per onorarla. Ruolo? Gioco meglio a sinistra, ma al giorno d'oggi è difficile collocarsi in campo, bisogna essere bravi sia a difendere che ad attaccare. Mi adatto in ogni ruolo pur di giocare. L'obiettivo che abbiamo è di mantenere la categoria, dovremo lottare partita dopo partita. Poi l'importante è fare il meglio possibile e cercare di arrivare il più in alto possibile, nonostante l'obiettivo principale sia la salvezza. Il gol all'Inter dell'anno scorso? Ovviamente spero sia un buon segnale, si cerca sempre di fare il meglio. L’importante è lavorare molto. Il tiro da fuori è una mia caratteristica, cercherò di utilizzarla anche qui al massimo. Scoperto il Parma grazie ad Adriano? Molti calciatori brasiliani, molte stelle sono passate qui da Parma. Quando ero piccolo seguivo il campionato e vedevo giocare Adriano e anche per questo conoscevo già Parma. Con chi ho legato in questi primi giorni? Per ora non è molto facile perché c’è la difficoltà della lingua e ho potuto parlare solo con Bruno Alves ma tutto il gruppo mi ha accolto bene e anche in campo mi aiutano molto. Il gruppo è fondamentale e mi stanno aiutando ad inserirmi".