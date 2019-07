Sono 29 i calciatori convocati da Roberto D’Aversa per la seconda parte del ritiro estivo del Parma Calcio 1913 a Bad Hall. I crociati, infatti, prepareranno la stagione in Austria da domani e fino al 2 luglio 2019. Ecco la lista dei convocati:



Portieri: Colombi, Corvi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini, Minelli;

Centrocampisti: Barillà, Grassi, Hernani*, Kucka, Kulusevski, Machin, Munari, Rigoni, Scozzarella;

Attaccanti: Baraye, Ceravolo, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Siligardi, Sprocati.



Hernani raggiungerà i compagni questa sera direttamente in Austria dopo aver espletato le pratiche per il permesso di soggiorno.