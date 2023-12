Tramite i propri canali ufficiali, il Parma ha diramato la lista dei convocati del tecnico Fabio Pecchia per la gara di questa sera in Coppa Italia contro la Fiorentina: tornano Benedyczak, Sohm e Valenti, out lo squalificato Zagaridis. Di seguito la lista:



PORTIERI - Chichizola, Corvi, Turk



DIFENSORI - Ansaldi, Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, D Chiara, Osorio, Valenti



CENTROCAMPISTI - Bernabé, Camara, Cyprien, Estevez, Hainaut, Hernani, Sohm



ATTACCANTI - Begic, Benedyczak, Bonny, Charpientier, Colak, Haj Mohamed, Man, Mihaila, Partipilo