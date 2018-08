Il Parma sogna di riportare Mario Balotelli in Italia, ma deve fare i conti con le richieste del Nizza e del suo agente Mino Raiola. Il direttore sportivo del club gialloblù, neo-promosso in Serie A, Daniele Faggiano ha dichiarato al termine della presentazione di Alessandro Lucarelli come nuovo club manager: "Balotelli è un giocatore che in Italia vorrebbero tutti, questa sarebbe la piazza giusta questa per lui. Ma non è facilissimo, anzi è quasi impossibile perché non possiamo competere con certe cifre".



"Dobbiamo fare i passi giusti sul mercato, la squadra è ancora incompleta e sono io il primo a saperlo. Partiremo anche da meno 5 punti in classifica, una situazione che deve essere da stimolo per tutti, per chi va in campo e anche per me. Farò i salti mortali per raggiungere l'obiettivo della salvezza. In giro sento preoccupazione, ma la situazione è questa: tra ripescaggi e squadre che si devono iscrivere anche le nostre operazioni, ad esempio quelle in uscita, sono bloccate".