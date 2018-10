Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sepe ha grandi qualità, con noi sta facendo bene e sapevamo di doverlo aspettare perché veniva da due anni senza giocare, ma non avevamo alcun dubbio sul suo valore. Tutti gli azzurri in prestito sono molto importanti per noi”.