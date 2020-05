, Danieleè stato ospite di ParmaLive per un approfondimento su tanti temi che riguardano il mercato e non solo. Queste le sue dichiarazioni in merito.– “Negli ultimi tempi non si è capito nulla. Tante parole, tutti cercano di fare qualcosa, però dare una data è azzardato. Noi aspettiamo, cerchiamo di andare avanti senza chiacchierare”.– “L’idea c’è stata visto che ho parlato con chi lo segue e con il ragazzo a gennaio, perché se fosse andato via Gervinho dovevamo cautelarci. Il ragazzo sarebbe stato entusiasta dell’idea, ma dobbiamo guardare a tante cose, sia economiche che di lista”.– “Ancora fuori lista se riparte la Serie A? Lui deve pensare a rimettersi e a tornare ad essere l’Inglese che tutti abbiamo visto. Roberto sta facendo di tutto per tornare, ma dobbiamo pensare alla sua salute, poi vedremo”.– “D’Aversa ha avuto Sepe già a Lanciano, loro ci tenevano tanto e sapevo che era un giocatore che oltre a essere bravo in porta ha una dote importante per un portiere, ha dei buoni piedi. Mi sono fidato e lo abbiamo preso, era quello che ci serviva per cercare di ripartire subito. Poi è una gran persona, un bravo padre di famiglia, oltre che essere un ottimo portiere”.– “Kulusevski va alla Juve dal 30 giugno? Quello dell’addio anticipato rispetto alla fine del campionato è un falso problema, non c’è problema… prima pensiamo a tornare a giocare. Poi se ne parlerà, ma non è un problema”.– “Mi dispiace non aver portato Caputo a Parma, eravamo vicini… avevo fatto quasi tutto anche con il Matera per Di Lorenzo. C’eravamo, però solo in prestito, con Castrovilli che pure poteva venire qui”.– “Sì, il Parma ci ha provato per piazzare il colpo Piatek: il tentativo è stato reale. Abbiamo parlato ma non era semplice, c’erano tante squadre che potevano permettersi il suo ingaggio. A noi dovevano dare più di una mano per l’ingaggio”.“Quando l’ho preso mi ridevano dietro, ci facevano le pernacchie… poi è stata la nostra fortuna, e viceversa”.– “Cos’è successo a gennaio? Non so se era lui che volesse andare via, ma neanche i procuratori. Penso che qualcuno volesse farlo andare via… non qualcuno del suo entourage. Gervinho non è andato più in Qatar di certo non perché ha firmato tardi, se lui avesse voluto andare avrebbe potuto firmare al mattino”.– “Siamo stati bravi e fortunati. Darmian può essere un punto fermo del calcio italiano. Sia come calciatore che come allenatore o dirigente. E’ un ragazzo a cui piace il suo lavoro, con la testa sulle spalle. Ed un’ottima persona, come detto per Sepe”.– “Col mister c’è un rapporto vero. Ci mandiamo a quel paese e poi finisce tutto dopo un minuto. Viviamo di calcio e di passione, con voglia di fare. Tutti vogliamo gestire situazioni importanti, il Parma è una realtà ambita da tutti, allenatori e direttori. Prima di lasciare Parma ci penseremo mille volte. Roberto come me ha il contratto fino al 2022, ce lo teniamo stretto”.– “Con il suo agente stavamo parlando di Antonelli. Me l’hanno proposto e non ci ho pensato nemmeno un secondo, senza neanche contattare il mister: Bruno Alves si prende e basta. Siamo andati avanti e abbiamo chiuso”.“Colpo Bonaventura a zero? Ormai gli svincolati non sono svincolati. Hanno tutti commissioni importanti come se li comprassi. Non è semplice, vediamo. Il giocatore non si discute. Il pensiero si fa, si fa su tutti anche su Ibrahimovic e Dybala non è detto vadano a buon fine”.