Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro l’Udinese: “È un’ottima squadra che sta facendo bene. Penso che non meritasse di perdere contro il Milan. Sul mercato è già stato fatto tanto: abbiamo preso Kurtic a inizio gennaio, qualcuno forse so lo sta già dimenticando. C’è da dire che l’infortunio di Inglese ci sta facendo pensare, vedremo. Non faremo le cose tanto per farle”.