Ospite di 30esimo minuto, programma in onda su Toscana Tv, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha affrontato vari argomenti, tra cui i colpi Bruno Alves e Gervinho: "Ci vuole pure un po’ di incoscienza perché Gervinhoquando l’ho portato a Parma mi ridevano dietro, ora tutti sanno che giocatore è. Grazie a Dio ho le spalle larghe, sono alto e grosso. Bruno Alves era un mio pallino a Palermo e lo volevo già prendere lì. Andammo a parlare per un altro giocatore con il procuratore e mi aveva detto di sederci e parlarne. Non ho guardato la carta d’identità, il Parma era neopromosso e dovevamo fare una squadra pratica, non belli e neanche giovani".