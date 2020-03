Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato a Radio Sportiva della situazione attuale del mondo del calcio: "Quale la posizione del club sulla ripresa del campionato? Non c'è posizione, dovremmo chiedere al mio presidente. Stiamo cercando di farci trovare pronti ma al momento la squadra è ferma. Riduzione stipendi? Ogni giorno c'è una novità, è inutile prendere decisioni in questo momento. Ad oggi ci sono in campo solo delle ipotesi, più se ne parla e più si fa confusione".