Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla di Luigi Sepe, portiere dei ducali in prestito dal Napoli, a Radio Marte: "Forse sarò di parte, ma i portieri italiani sono i più forti su tante situazioni, oltre a parare sono bravi con i piedi e sanno leggere le azioni, insomma non andrei a cercare chissà cosa quando i più forti li abbiamo in casa. Io continuo a pensare che se Sepe fosse stato nella rosa del Napoli quest’anno avrebbe giocato lui".