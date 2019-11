Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla al Guardian della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia crociata: "È un giocatore straordinario che sogno di vedere a Parma, ma oggi non possiamo permettercelo".



SU DARMIAN - "Abbiamo incontrato i rappresentanti del Manchester United al telefono e via e-mail, hanno capito le nostre esigenze e ci hanno aiutato con le richieste di Darmian. Il Manchester United si è comportato come ti aspetteresti che il Manchester United faccia e sono felice e orgoglioso di aver portato Darmian qui. Ricordo la prima telefonata con Matteo, volevo davvero capire se voleva venire qui e ho capito subito che stavamo acquistando una persona straordinaria con un grande spirito di sacrificio".