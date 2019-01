Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla a LaLazioSiamoNoi di Mattia Sprocati: "Grandissima fiducia e stima verso Sprocati, deve capire di essere un giocatore di Serie A e ha tutte le qualità per dimostrarlo. Plusvalenza per la Lazio? Non so quanto l'abbiamo pagato, devo ancora ricontrollare i numeri".