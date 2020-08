Se Mattia Perin resta l'obbiettivo numero uno per la porta del Genoa, il club rossoblù non dimentica di valutare eventuali alternative all'Airone di Latina.



Tra i profili più sondati con più attenzione c'è quello di Luigi Sepe. Secondo la Gazzetta di Parma, il Grifone avrebbe già presentato ai crociati "un'offerta importante" per il portiere campano seguito anche dal Napoli e dall'Inter che, a differenza dei liguri, gli proporrebbero però un ruolo da dodicesimo e non da titolare.