Mercato via social.. Il nuovo proprietario statunitense del club gialloblù ha pubblicato su Twitter le bandiere di Svizzera, Argentina, Venezuela (in realtà confusa con quella della Romania) e Costa d'Avorio. Rispettivamente le nazionalità di Simon(19enne centrocampista dello Zurigo), Juan(23enne trequartista del Godoy Cruz), Yordan(26enne difensore venezuelano del Porto) e Amad(18enne attaccante ivoriano dell'Atalanta).E non finisce qui. Infatti il Parma è sulle tracce di un altro fantasista (della Fiorentina, già allenato daa Lecce nella scorsa stagione) e di un terzino destro. L'olandese Seanè passato dall'Utrecht all'Ajax per sostituire Serginoceduto al Barcellona, così si è riaperta la pista che porta al franco-marocchino Kevindel Napoli.