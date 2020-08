Dopo l'ufficialità del divorzio tra il Parma e Roberto D'Aversa, l'allenatore gialloblù ha voluto salutare tutti con questa lettera: "Abbiamo vissuto insieme un’esperienza grandiosa, abbiamo assaporato il gusto dell’impresa, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti abbiamo raggiunto risultati impensabili. Resi possibili grazie all’appoggio incondizionato di una proprietà fatta di uomini, tifosi del Parma, appassionati e uniti: come una famiglia. E di questa famiglia sono stato parte anche io, che insieme a loro sono cresciuto come uomo e come allenatore: il Parma mi ha dato fiducia e mi ha permesso di lavorare in serenità, accanto a gente per bene. Ringrazio la famiglia Pizzarotti, Guido Barilla, Marco Ferrari, Giacomo Malmesi, l’ingegner Dallara, Angelo Gandolfi e Mauro Del Rio. Ci siamo accompagnati nella storia, con loro in sella i tifosi possono vivere tranquilli. Sono in buone mani. Un grazie particolare va anche ai miei giocatori, tutti quelli che ho allenato in questa splendida cavalcata come dico sempre: in campo ci vanno loro e se abbiamo vinto il merito è dei ragazzi. È stato un piacere condividere questo percorso anche con loro, ognuno dei quali mi ha dato tantissimo. Io sono un allenatore esigente, pretendo molto da me stesso e da chi mi sta accanto. Per questo devo ringraziare tutti i componenti della società: dai magazzinieri, indispensabili, ai segretari, dall’ufficio stampa, allo staff medico, dai dirigenti, dall’amministratore delegato Luca Carra, al Chief Operating Officer Stefano Perrone e tutti i dipendenti della sede. Ho combattuto fianco a fianco con Daniele Faggiano, un fine intenditore di calcio, un direttore sempre pronto per una parola di conforto. Un appoggio sicuro".