Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione in palestra seguiti da esercizi sul possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo. Juan Francisco Brunetta e Lautaro Valenti sono rientrati in sede e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, si sono allenati con i compagni. Lavoro differenziato per Alberto Grassi, Vincent Laurini, Giuseppe Pezzella, Matteo Scozzarella. I crociati torneranno in campo domani per una doppia seduta a porte chiuse.