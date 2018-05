"Tre anni fa ci davano per morti: si sono sbagliati"

Noi siAmo AncorA quA!#EhGià#comenoinessunomAi#ForzaParma pic.twitter.com/cmxdiYTHEq — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 18 maggio 2018

. E lo fa vincendo. E lo fa aspettando. Già, perché dopo aver vinto, soffrendo, sul campo dello Spezia per 2-0, con i gol di, due che la scorsa stagione hanno vinto i playoff col Benevento, e col rigore sbagliato dell'ex Gilardino sull'1-0 ducale; le orecchie erano tutte a, dove alstava andando in scena il dramma della squadra allenata da Moreno- Il pullman del, prima della sfida col, era stato travolto dall'entusiasmo dei tifosi ciociari, pronti a festeggiare la Serie A nel nuovissimo stadio, quel Benito Stirpe vero gioiello del club ciociaro. E invece la sfida si mette subito sui binari sbagliati, con unche se la gioca, giustamente, fino all'ultima giornata. Apre il dramma Fabio, il bomber dei Satanelli, che a porta vuota batte. Nella ripresa, la squadra di Longo si sveglia: prima Paganini segna l'1-1, poi, 5 minuti dopo,scaraventa nella sua porta un calcio d'angolo dei ciociari, regalando il 2-1. Lo stadio è una bolgia, il pubblico è pronto a festeggiare. Ma alla fine, sul 2-1, in contropiede, il Foggia la pareggia: tocco delicato di Floriano, palla che dolcemente accarezza la rete e dramma ciociaro.. Ci sono i playoff da affrontare, ma non sarà facile...- Per unko, sul campo e nel morale, unche esulta per il ritorno in Serie A.. Alessandroha vinto la sua scommessa, con la discesa nei dilettanti nel 2015 e quella promessa di riportare il Parma in Serie A