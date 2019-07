Gaston Brugman nel mirino del Parma. Al momento ancora non sono arrivate offerte sul tavolo del Pescara, ma la settimana prossima i due club si incontreranno per intavolare una trattativa. Il presidente biancazzurro Sebastiani valuta il giocatore intorno ai 2/2,5 milioni di euro. Il giocatore sarebbe entusiasta di un ritorno in Serie A, dove ha già giocato con le maglie di Palermo e Pescara.