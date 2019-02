Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tattica. L’allenamento è stato concluso da una partita a tutto campo. Federico Dimarco ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Allenamento personalizzato e terapie per Pierluigi Frattali a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Stesso trattamento per Leo Stulac. Lavoro personalizzato per Matteo Scozzarella e Francisco Sierralta. Terapie per Alessandro Bastoni. Cure fisioterapiche anche per Fabio Ceravolo a causa di un risentimento muscolare.