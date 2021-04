Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di prevenzione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta.



Andrea Conti e Andreas Cornelius hanno lavorato con i compagni. Jasmin Kurtic è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha lavorato con i compagni. Dennis Man e Valentin Mihaila sono rientrati dagli impegni con la loro Nazionale e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, hanno svolto un lavoro defaticante. Juan Francisco Brunetta è rientrato in sede dopo gli impegni con la sua Nazionale con una tendinopatia inserzionale ai flessori da controllare nei prossimi giorni. Joshua Zirkzee ha riportato, durante l’allenamento di oggi, un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Nella giornata di domani verranno eseguiti gli accertamenti del caso. Lavoro differenziato per Roberto Inglese e Lautaro Valenti. Terapie per Simone Iacoponi.



I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.