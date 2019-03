Il Parma è tornato in campo per preparare il match casalingo di domenica contro l'Atalanta. Arrivano buone notizie dall'infermeria per mister D'Aversa, infatti Inglese, Schiappacasse, Bastoni, Dimarco e Kucka si sono allenati con il resto della squadra. Solo Stulac ha lavorato a parte.