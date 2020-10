Roberto Inglese, attaccante del Parma, parla a Sky Sport dopo il pari con l’Inter: “Affrontavamo l'Inter che è una grande squadra, ci è mancato un po' di lucidità sul finale. Peccato, era un gol che potevamo evitare. Se questa partita ci dà una spinta in più? Sicuramente ce ne darà tanta. Fare punti su un campo come questo non capita tutti i giorni. Non stiamo attraversando un grande periodo, con tutti gli indisponibili per Covid. Quando affronti dei cambiamenti c'è sempre un periodo di transizione. Facciamo quello che ci chiede il mister pian piano ci riusciremo. Speriamo di toglierci la rogna di dosso e migliorare tutti insieme mettendoci alle spalle questo periodo”.