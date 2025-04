Parma-Inter: goal di Thuram o autorete di Almqvist? La decisione della Lega Serie A

Getty Images

Piccolo giallo nel finale del primo tempo di- L'episodio arriva al 45', ultimo minuto della prima frazione di gioco della partita valida per la 31esima giornata di Serie A. Henrikh Mkhitaryan scappa via sulla destra, tenuto in gioco da Pontus Almqvist, e mette in mezzo rasoterra per Marcus Thuram. L'attaccante francese colpisce malamente, il pallone però si impenna e con una traiettoria beffarda supera Zion Suzuki in uscita.Il pallone si dirige in porta, proprio Almqvist prova a salvare sulla linea di porta, tocca con il piede e colpisce poi il pallone con il volto rispedendolo in porta. Check del VAR per controllare la posizione di partenza del centrocampista armeno ma soprattutto per valutare se Thuram avese toccato o meno il pallone con il braccio sinistro, il goal viene infine convalidato.

- Ma è goal o autorete?, l'intervento di Almqvist dunque è arrivato dopo che il pallone aveva già superato la linea di porta.