Parma-Inter (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 25esima giornata di campionato in Serie A. Arbitra Pasqua, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Cecconi, con Abbattista quarto uomo, Doveri e Bindoni al Var. Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali episodi da moviola della partita.



54' - Gagliolo cerca un salvataggio sulla linea di porta dopo la deviazione di Sepe sul tiro di Sanchez, ma la goal line technology certifica il gol dell'Inter.



40' - Conte protesta dopo l'ennesimo fallo su Hakimi da parte di Gagliolo, che non viene ammonito.



19' - Lukaku va al tiro dal limite: la conclusione termina alta dopo una deviazione di Bani non vista dall'assistente, che decreta la rimessa dal fondo.



6' - Sugli sviluppi di un corner Man cade in area dopo un contrasto con Barella, l'arbitro lascia proseguire il gioco e il Var conferma la sua decisione: niente calcio di rigore.



I DIFFIDATI

Parma: Bruno Alves, Kucka, Gagliolo.

Inter: Bastoni, Barella, Brozovic, Lukaku.