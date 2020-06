L'atteso posticipo della 28esima di Serie A è la sfida del Tardini tra il Parma di D'Aversa e l'Inter di Conte, squalificato e destinato a lasciare spazio in panchina al vice Stellini. Un match molto delicato soprattutto per i nerazzurri, obbligati a vincere per conservare le residue chance di partecipare alla corsa scudetto dopo essere scivolati momentaneamente a -11 dalla Juve capolista. E' in forma però la squadra del rimpianto di mercato Kulusevski, reduce da un pari sul campo del Torino e dal roboante successo esterno contro il Genoa. E la zona Europa League dista solamente 3 punti.





LE PROBABILI FORMAZIONI





PARMA: Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa



INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, D'Ambrosio; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Stellini (Conte squalificato)





Arbitro: Maresca



Calcio di inizio: 21.45





DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport canali 201, 2020, 251, 255