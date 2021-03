A FINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN

Gli uomini di Conte possono allungare in vetta alla classifica in seguito al pareggio di ieri del Milan contro l’Udinese, con una vittoria salirebbero a +6 sulla principale inseguitrice. La squadra di Roberto D’Aversa, che fin qui ha centrato solo due successi in campionato, è alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza, al momento lontana sei punti.PARMA (4-3-1-2): Sepe; Valenti, Osorio, Bani, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Man, Karamoh. All. D'Aversa.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, San.chez. All. Conte.