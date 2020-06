Parma-Inter è il posticipo domenicale delle 21.45 del 28esimo turno di Serie A. Una gara ricca di intrecci e motivazioni per entrambe le parti con i nerazzurri che saranno privi sia di Skriniar (3 giornate dopo il rosso contro il Sassuolo) che di Antonio Conte in panchina (anche lui squalificato) e che dovranno provare sia a mantenere viva l'ultima flebile fiammella delle proprie chance scudetto, ma soprattutto cercheranno i 3 punti per difendere la propria terza posizione in classifica. Gli uomini di D'Aversa sono invece ripartiti forte dopo la sosta Covid con 4 punti in due partite che permettono al Parma di essere ancora in piena corsa per un piazzamento Europa League.



STATISTICHE - Il Parma ha affrontato l'Inter 51 volte in Serie A e nelle ultime nove sfide Parma e Inter non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila. L’ultimo pareggio tra Parma e Inter al Tardini in Serie A risale al febbraio 2010; da allora quattro successi emiliani e due nerazzurri. L’Inter è uscita sconfitta nelle ultime due trasferte di Serie A, contro Lazio e Juventus: i nerazzurri non perdono tre gare esterne di fila in campionato da maggio 2017. Antonio Conte ha affrontato otto volte il Parma in Serie A senza mai uscire sconfitto. L'unico gol realizzato con la maglia del Parma da Yann Karamoh è arrivato proprio contro i nerazzurri nella sfida d'andata. Antonio Candreva ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime quattro sfide contro il Parma. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha giocato 24 gare e segnato una rete nella scorsa stagione di Serie A con la maglia del Parma.