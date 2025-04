Parma-Inter, la moviola: dubbi sul goal di Thuram. Camara chiede un rigore

Di seguito gli episodi dapiù importanti di, match del sabato pomeriggio della 31esima giornata di Serie A.Partita complessivamente corretta e senza tanti episodi arbitrali. Nel finale di primo tempo l'Inter raddoppia con Thuram, dubbi per un possibile tocco con il braccio dell'attaccante sulla carambola: le immagini lasciano perplessità e non danno chiarezza, il VAR convalida la decisione di campo. Timide proteste del Parma per un possibile rigore per un contatto tra Carlos Augusto e Camara, ma si tratta di una lieve spinta con la mano non sufficiente per l'assegnazione di un penalty.

Sabato 05/04 h. 18.00: Doveri: Lo Cicero - Di Gioia: Arena: Mariani: Meraviglia- Protesta l'Inter per la mancata assegnazione di una punizione per un presunto fallo di Camara su Zaleski, eccessive le recriminazioni di Correa che viene ammonito da Doveri.- Ammonito Delprato.- Duro intervento di Zalewksi su Pellegrino, scatta il giallo per l'esterno dell'Inter. I giocatori del Parma invocano una sanzione più severa, ma non c'è piede a martello.- Il Parma chiede un rigore per un contatto tra Carlos Augusto e Camara, ma l'arbitro Doveri non concede e il VAR non interviene. Una lieve spinta con la mano del difensore dell'Inter, non sufficiente per l'assegnazione di un penalty.

- Giallo per Dimarco.- Episodio da moviola nell'ultimo minuto del primo tempo, in occasione del raddoppio dell'Inter. Thuram colpisce malamente sul cross di Mkhitaryan, la traiettoria supera Suzuki e va in rete nonostante il tentativo di salvataggio last minute di Almqvist. Lungo check del VAR per valutare se nella carambola l'attaccante francese avesse toccato o meno il pallone con il braccio sinistro, poi il goal viene convalidato. Dai replay mostrati da DAZN, non si evince con chiarezza se il tocco sul braccio, comunque vicino al corpo, ci si effettivamente o meno. Da regolamento, non essendoci un'immagine che fughi ogni dubbio, viene confermata la decisione di campo.

- Ammonito Almqvist: era diffidato, salterà la prossima partita di campionato contro la Fiorentina.