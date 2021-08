Parma-Inter, i top e flop dei nerazzurri



I MIGLIORI



Vecino: entra nel secondo tempo e fa subito intravedere l'utilità che potrà avere nella nuova Inter di Inzaghi. I suoi inserimenti, di testa, soprattutto entrando dalla panchina saranno preziosissimi.



Brozovic: Smista benissimo, come sempre, e fa girare la squadra. Nel secondo tempo sale anche d'intensità e trasforma l'Inter, che schiaccia il Parma per 45' minuti. Si alza spesso al limite dell'area avversaria e, in una di queste occasioni, trova anche il gol.



Lautaro: Non si fa distrarre dalle voci di mercato e gioca un'ottima partita, di grande grinta e qualità, come suo solito. Pecca sempre di freddezza davanti alla porta ma rimedia servendo l'assist per il gol che sblocca la partita.



I PEGGIORI



Darmian: Il grande ex, insieme a Bastoni, non convince appieno. Spinge con poca qualità e senza incidere. Da quella parte serve un innesto che alzi il livello.



Vidal: Il solito dell'ultimo anno. Entra in campo nervoso e fuori condizione. Nel finale prende anche un giallo inutile.



Handanovic: L'unica volta che viene minimamente impegnato rischia di pasticciare sul pressing di Benedyczk, ma si salva in qualche modo.