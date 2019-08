Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato dell’imminente incontro Parma-Juve, appuntamento che inaugura la Serie A 2019/20, in programma alle ore 18 di sabato 24 agosto. L'allenatore ha dichiarato: "Partita bellissima da giocare con gli occhi di tutti addosso. Affrontiamo la squadra più forte, che col passare del tempo capirà bene i meccanismi di un allenatore molto preparato". In merito all'atteggiamento che il Parma dovrà affrontare, D'Aversa ha sottolineato: "Cercheremo di metterli in difficoltà. L’anno scorso meritavamo più nella partita persa che in quella pareggiata. Bisogna avere sempre quell’atteggiamento mostrato nel doppio confronto con la Juventus".