Parma-Juventus 1-2



JUVENTUS



SZCZESNY 6: salvato dalla traversa sull'insidiosa punizione di Stulac, completamente messo fuori tempo dalla spizzata di Inglese sul pareggio di Gervinho. Ma è strepitoso in due tempi su Rigoni a pochi secondo dall'intervallo.



CUADRADO 6.5: decisivo anticipando Di Gaudio dopo la percussione di Gervinho, chiusura da terzino navigato. La Juve subisce il gol quando lui è fuori dal campo, per ora più terzino di Cancelo ma a sorpresa anche meno continuo del portoghese in fase di spinta.



BONUCCI 5.5: si perde completamente Inglese sul gol del Parma



CHIELLINI 6: combatte come un leone, anche lui in ritardo sull'1-1



ALEX SANDRO 6.5: praticamente segna un gol quando anticipa Gervinho al 9', buona prestazione la sua nonostante la spina nel fianco Gervinho

​

KHEDIRA 6: uno come lui non si discute, Allegri docet. Ma questa volta non solo non si vede, ma nemmeno si fa sentire come al solito (80' DYBALA ng: dieci minuti per farsi notare nella sua partita numero 100 con la Juve)



PJANIC 5.5: in difficoltà finché il Parma tiene ritmi forsennati, quindi per un tempo. Poi si riprende la cabina di regia pur senza incantare (73' EMRE CAN 6: entra di nuovo come vice Pjanic, fa il suo).



MATUIDI 7: anche lui soffre il ritmo avversario nel primo tempo pur essendo l'ultimo a mollare, nella ripresa la Juve cambia marcia e lui sale in cattedra. E che gol!



BERNARDESCHI 5.5: ammonito per simulazione sulla trequarti, meno convinto e convincente delle prime due uscite di campionato (55' DOUGLAS COSTA 7: a partita in corso è un'arma letale, fa cose che sembrano facili solo a uno come lui. Peccato per quel palo)



CRISTIANO RONALDO 5.5: ancora invischiato nel limbo del 'potrei ma non riesco', con la sera di Parma si concludono le prove. Dopo la sosta servirà il vero CR7

​

MANDZUKIC 7: ora non si può proprio fare a meno di lui, trova anche il secondo gol consecutivo con la stessa proporzione tra bravura e fortuna. L'assist per Matuidi è invece da professore del mestiere di centravanti di manovra.



All. ALLEGRI 6.5: questa è la Juve che ora fornisce più garanzie al tecnico, poi si vedrà. Arriva alla sosta con 9 punti in classifica, con Mandzukic a trascinare il gruppo, Dybala in panchina. E con Cristiano Ronaldo ancora a prendere le misure. Il bello insomma deve ancora venire.



PARMA



Sepe 5,5: sbaglia due rinvii di seguito nel primo tempo, qualche respinta corta di troppo. Interviene alla grande in uscita su Bernardeschi. Incolpevole sul gol di Matuidi. Poteva intervenire in area piccola sulla prima rete di Mandzukic.



Gobbi 6: il cross di Cuadrado sulla rete di Mandzukic passa parte proprio dal suo lato. Si rifà con qualche bella chiusura su Bernardeschi.



Gagliolo 6: non corre nessun rischio e dimostra di poter affrontare ogni attaccante della Serie A



Alves 6: cerca di contenere gli attacchi del connazionale Ronaldo rischiando poco. Sempre preciso nei lanci verso gli esterni. Cala negli ultimi venti minuti.



Iacoponi 5: si presenta con la Juventus con un errore sul gol del vantaggio di Mandzukic. Sfortunato per il rimpallo che regala il pallone al croato.



Barillà 5,5: cerca di lottare su ogni pallone anche se tecnicamente è meno dotato dei centrocampisti juventini. Non una delle sue migliori prestazioni.



Stulac 6,5: colpisce una traversa su punizione dopo un quarto d’ora di gioco. Sfiora il gol anche qualche minuto più tardi con una conclusione che impegna Szczesny.



Rigoni 6: cerca di contenere gli inserimenti dei centrocampisti bianconeri. Va vicinissimo al gol grazie all’assist perfetto di Gervinho.



(dal 60’ Deiola 6: entra con lo spirito giusto provando anche a calciare da fuori area).



Gervinho 7: scende sulla fascia destra in diverse occasioni fornendo anche palloni importanti come a Di Gaudio nel primo tempo. Segna il gol del pari all’esordio al Tardini. Esce dopo un’ ora di gioco tra gli applausi.



(dal 60’ Da Cruz 5: gioca mezz’ora con troppa superficialità rischiando anche di perdere palloni preziosi in mezzo al campo)



Inglese 6: guida l’attacco con la solita forza fisica cercando più volte di anticipare i centrali della Juventus per far salire la squadra.



Di Gaudio 5,5: un paio di discese sulla fascia nel primo tempo poi si spegne. Sbaglia la copertura su Alex Sandro nell’azione del vantaggio di Matuidi. Le sue conclusioni non inquadrano mai la porta bianconera.





All. D’Aversa 5,5: manda in campo il solito 4-3-3 azzeccando la mossa Gervinho. Poi nella ripresa toglie l’ivoriano dopo un’ora di gioco inserendo al suo posto uno spento Da Cruz.