Attesa finita: dopo 89 giorni, l'Italia calcistica riabbraccia la Serie A. In campo, infatti, scendono i campioni in carica della Juve, di scena al 'Tardini' di Parma. I bianconeri dovranno fare a meno del nuovo tecnico Maurizio Sarri, fermato per due giornate dalla polmonite: al suo posto ecco il vice Martusciello, che schiera undici giocatori della passata stagione, lasciando in panchina i nuovi Rabiot e De Ligt. Davanti, invece, confermatissimo Cristiano Ronaldo, con Dybala falso nueve. D'Aversa risponde con la coppia Inglese-Gervinho, affiancati dal giovane Kulusevski.



PARMA: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Laurini, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski. A disposizione: Colombi, Dermaku, Machin, Kkaramoh, Grassi, Cornelius, Sscozzarella, Siligardi, Ceravolo, Kucka, Ricci, Sprocati. Allenatore: D'Aversa.



JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Rugani, De Ligt, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Martusciello.​