Parma-Juventus, le pagelle di CM: Leoni supera il test, Pellegrino cresce. Vlahovic e Cambiaso da 4

Alla fine, la Juve gli dà una mano piuttosto evidente: il portiere viene impiegato meno, molto meno, ma molto meno del previsto. E si gode un clean sheet di lusso.Mettiamola così: se era l'osservato speciale, quest'ultimo aggettivo l'ha sublimato. E' stato totale, avanti e indietro, giocando con l'astuzia di un veterano. Il futuro è assicurato.Si fa male dopo pochi minuti: peccato.(dal 10'Di concerto, con i compagni, a tamponare ogni affondo offensivo della Juve)Buona gara, molto solida, altrettanto convincente. Alla fine non è che debba fare tanto: fa quel che deve, e pure bene.

Top in copertura, anche perché dal suo lato inizia Cambiaso e prosegue Yildiz. Cioè: ce n'è, da fare. Eccome. Ma tiene molto bene.- Altro osservato speciale e alla fine s'imbatte in una partita sfortunata: in bocca al lupo!(dal 10'Prova, finché ne ha; dal 45'Va bene anche palleggiare, soprattutto nelle difficoltà)Eccola, la solidità tanto richiesta da Chivu. Keita fa una partita con gli attributi, e la Juve lo soffre in parecchi frangenti.Sulla coscienza il raddoppio che avrebbe concluso anticipatamente il match: fa tutto bene, molto meno la conclusione.

Uno spiovente incredibile per il colpo di testa di Pellegrino. Nasce tutto dal suo mancino, dal giocatore prima dimenticato e poi recuperato.Mostra ancora una volta sprazzi di talento mischiati a quella garra fondamentale per far brillare un centravanti. Sta bene, anzi: sta crescendo bene.(dal 75'Entra e prova a volare in corsa)Meno appariscente, ma forte, fortissimo, forte che forse dovrebbe giocare dall'altro lato per la qualità che ha. La Juventus, difesa e centrocampo, può solo abbatterlo come può.

(dall'85'Cinque pareggi, poi questa vittoria: eh, cosa vuoi dirgli? Quel rischio preso da Cherubini sta pagando, eccome: il Parma è bello da vedersi e concreto come può. Ha piegato la Juventus.C'è poco da dire: lo spiovente di Valeri arriva da lontano, è lento, ma si fida dei difensori e non valuta l'uscita. Anche perché il pallone è molto alto. Errore? Non per noi.E' una buona partita, quella di Kalulu, soprattutto in proiezione offensiva. Ma l'arma segreta di Tudor è stata ormai sconfessata: a volte funziona, a volte viene letta con molta facilità.

Un buon primo tempo, e un'ottima gara su Pellegrino e Bonny, a targhe alternate, con quello che gli capita. Renato gioca d'anticipo e copre: non può fare altro.Gira e rigira, alla fine capita sempre a lui la palla più calda. E' caduto, e ancora. E non è stata una sorpresa, anzi.(dall'85Tanta corsa, tanti applausi per il fatto che si sia adattato per l'ennesima volta. Ma poi, ecco, quando c'è da mettere la qualità? Dov'è che si va? Specchio di questa squadra: l'impegno non basta.

(dal 57'Non è al meglio, eppure si prende la Juve sulle spalle, provando a inventare. Manca il guizzo più chiaro)Meglio dei compagni, per intensità e per letture. La verticalità è un problema generale e prova a trascinare i compagni pure con i gesti. Pochi, ad ascoltarlo.(dall'85'Mezzo voto in meno perché è come quelli che 'non si applicano'. Non che non ci sia l'impegno, ma la prestazione è quasi indolente: manca sempre la zampata finale, cioè decisiva.

E' diventato un tema enorme: da giocatore più talentuoso e importante, a elemento in meno nelle gare in cui parte dall'inizio oppure entra a partita in corso. Non funziona più: chi lo aggiusta?Tante buone intenzioni, pochissima convinzione nell'andare a concludere l'azione. Ma perché? E dove sono finiti i suoi gol? Adesso l'impegno è scontato, ma un aiuto in zona rete sarebbe determinante.Da esterno? Non è roba sua, a quanto pare. Da seconda punta? Eh, un po' fatica a trovare metri per scappare. Da centravanti? Nemmeno una palla gol. Fate voi.

Un primo tempo semplicemente orribile. Un cambio che aveva trovato senso, oltre la necessità dell'infortunio. E' tutto qui. Ed è tutto da rivedere, ancora.(dal 45'Tanto rumore per nulla. Cioè: un tiro fuori, un po' di giocate, nessuna con grande convinzione, ma nel finale ci si aggrappa a lui)La Juve è volubile, impaurita, mai brillante e soprattutto poco coraggiosa. Come con Thiago: l'impegno c'è, ma manca la forza di fare giocate determinanti. E' carattere e si fa sentire.