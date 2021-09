Jaap Kalma, managing director del Parma, parla a TV Parma dell'obiettivo stagionale dei ducali: "Credo che il Parma sia uno dei migliori club dove lavorare ora. Fa differenza la proprietà lungimirante, fa la differenza il progetto, fa la differenza l'ambiente. C'è un rapporto costruttivo tra tifosi, città e club. Qui c'è un legame stretto tra città e club. Se promuoviamo bene il brand Parma, promuoviamo anche tutta Parma. La retrocessione è costata alla società una a trentina di milioni di euro, considerando il paracadute. Il secondo anno sarebbe più pesante. Ma non abbiamo intenzione di stare un altro anno in B. Krause? Un vulcano molto curioso, molto appassionato: vuole sapere tutto, è una persona con dei valori alti. Vi svelo una cosa: qualche mese fa c'era una discussione in Lega di A, per il posticipo del pagamento degli stipendi. Lui non capiva: il contratto, per lui, è un valore. Un piccolo esempio per far capire i valori che ha il nostro presidente".